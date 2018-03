später lesen Washington Trump entlässt Außenminister Rex Tillerson Teilen

Der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo soll neuer Außenminister der USA werden und Amtsinhaber Rex Tillerson ablösen. Das kündigte Präsident Donald Trump gestern an. Neue CIA-Direktorin soll demnach Gina Haspel werden. Beide Posten müssen vom Senat bestätigt werden. Es ist die bisher größte Umbildung des Kabinetts von Trump, in dem es schon zahlreiche personelle Veränderungen gegeben hat. Trump räumte ein, mit Tillerson bei Themen wie etwa dem Iran-Atomabkommen unterschiedlicher Ansicht gewesen zu sein. Mit Pompeo, der das Abkommen kritisch sieht, sei er auf derselben Wellenlänge. Die Entscheidung zum Rauswurf seines Chefdiplomaten habe er selbst getroffen, so Trump. Tillerson werde "jetzt viel glücklicher" sein. Die Entlassung Tillersons, der für den Kabinettsposten seinen Job als Chef beim Ölkonzern Exxon Mobil aufgegeben hatte, war erwartet worden. Trump hatte Tillersons diplomatische Arbeit mehrmals mit öffentlichen Äußerungen torpediert.