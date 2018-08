später lesen Hintergründe unklar Tödliche Messerattacke nach Stadtfest in Chemnitz FOTO: Alexander Prautzsch FOTO: Alexander Prautzsch Teilen

Bei einem verhängnisvollen Streit in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz ist ein 35 Jahre alter Mann getötet worden. Zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren wurden verletzt, zum Teil schwer, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte. dpa