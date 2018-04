Tochter des Ex-Agenten Skripal aus Klinik entlassen

Britischen Medien zufolge ist Julia Skripal bereits am Montag entlassen worden. Es gab keine Informationen darüber, wohin sie gebracht wurde. Nach Angaben ihrer russischen Cousine Viktoria Skripal könnte sie in Großbritannien oder einem anderen Land um Asyl bitten. Die 33-Jährige war am 4. März gemeinsam mit ihrem Vater bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden worden. Nach Angaben britischer Experten wurden die beiden mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Die Substanz wurde einst in der Sowjetunion hergestellt.

(dpa)