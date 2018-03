später lesen Marl/Essen Tafel in Marl nimmt keine jungen Männer mehr auf Teilen

Nach der Debatte um den Aufnahmestopp für Ausländer an der Essener Tafel ist eine Einschränkung an einer weiteren Tafel bekanntgeworden: In Marl werden seit einem halben Jahr keine alleinstehenden jungen Männer mehr aufgenommen, wie die Tafel-Vorsitzende Renate Kampe bestätigte. Die Regelung gelte für Deutsche und Ausländer. Familien oder Alleinerziehende mit Kindern und Rentner könnten weiterhin unabhängig von ihrer Nationalität kommen.