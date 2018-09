später lesen Ökostrom-Umlage, Netzentgelte Strompreis ist auf Rekordkurs Teilen

Die Großhandelspreise für Strom sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. An der Strombörse in Leipzig haben die Notierungen ein Niveau erreicht wie zuletzt vor sieben Jahren. Von Claus Haffert, dpa