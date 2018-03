später lesen Düsseldorf Staatssekretärin in NRW kritisiert Verhalten von Ditib Teilen

NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) hat die Zusammenarbeit mit dem Islamverband Ditib als "zurzeit schwierig" bezeichnet. "Mit der Wahl des Ditib-Bundesvorstands ging das Signal in die falsche Richtung", sagte Güler. Sie habe großes Interesse an einer Kooperation, und einige Gemeinden wollten sich von dem Verband abnabeln. Die seien aber leider nicht in der Mehrheit. Zu einer Ditib-Jugendreise sagte sie, einer Zusammenarbeit sei dies nicht zuträglich. Im Programm soll Staatspräsident Erdogan als "unser oberster Heerführer" bezeichnet worden sein. Die Reise führt zudem nach Canakkale, wo die Osmanen Briten und Franzosen besiegten.