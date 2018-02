SPD-Landesvorstand uneins über große Koalition

Von Dienstag an können die über 460.000 Genossen bundesweit ihre Stimme im Mitgliederentscheid abgeben und damit über Annahme oder Ablehnung des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU entscheiden. Während die SPD-Spitze für eine Neuauflage der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert, lehnen insbesondere Jusos und Teile der SPD-Linken diese kategorisch ab. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 4. März vorliegen. Nach einer nicht öffentlichen Regionalkonferenz in Kamen äußerte sich die designierte Bundesvorsitzende Andrea Nahles zuversichtlich, Mitglieder auf ihre Seite gezogen zu haben: "Ich glaube, dass viele jetzt mit ihrer Stimme anders umgehen." Nach einer turbulenten Anfangsphase sei die Diskussion kritisch, aber konstruktiv verlaufen. Sie hatte sich zusammen mit Groschek und dem dem kommissarischen Parteichef Olaf Scholz den Fragen gestellt.

Leitartikel

Politik

(kib)