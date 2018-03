später lesen Edirne/Orestiada Spannungen nach Grenzübertritt Teilen

Rund 5000 Menschen haben am Sonntag in der nordgriechischen Grenzstadt Orestiada für die Freilassung von zwei griechischen Soldaten demonstriert, die seit zehn Tagen in türkischer Haft sitzen. Die Affäre um die beiden Soldaten, die am 1. März an der Grenze zur Türkei von einer türkischen Patrouille wegen einer Grenzverletzung festgenommen wurden, entwickelt sich zu einer immer größeren Belastungsprobe für die griechische Regierung. Gerd Höhler