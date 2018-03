später lesen Berlin Sofort nach der Amtsübergabe fliegt Maas nach Paris Teilen

Gleich geht es los. Der Regierungsflieger am Flughafen Tegel wartet schon. Heiko Maas hat seinen ersten Auslandstermin: Antrittsbesuch beim französischen Amtskollegen noch am Abend. Morgen soll es dann in Richtung Osten gehen: nach Warschau. Sigmar Gabriel sitzt im Weltsaal des Auswärtigen Amtes neben Maas in der ersten Reihe. Gabriel ist da bereits "a.D.", außer Diensten. So schnell geht das. Doch bevor Maas nach Paris abhebt und Gabriel als ehemaliger Minister das Auswärtige Amt verlässt, was ihn erkennbar bewegt, muss Staatssekretär Walter Lindner noch einige Worte sagen: vor allem über Gabriel. Lindner räumt ein: "Ich bin befangen." Vor 14 Monaten habe ihn Gabriel angerufen, da sei er noch auf Posten in Südafrika gewesen. "Ich brauche dich morgen hier als Staatssekretär." Holger Möhle