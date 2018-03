später lesen Düsseldorf Schwarze Kasse bei Düsseldorfer Schüler-Union Teilen

Twittern







Eine schwarze Kasse bei der Schüler-Union in Düsseldorf beschäftigt die Bundestagsverwaltung in Berlin. Der Düsseldorfer CDU-Kreisgeschäftsführer Bernhard Herzog bestätigte gestern deren Existenz. "Es hat in der Tat eine schwarze Kasse gegeben", sagte Herzog auf Anfrage. Dabei handele es sich um eine "überschaubare Summe". Nach Informationen unserer Redaktion soll es um 800 Euro gehen. Ob Strafzahlungen geleistet werden müssten, werde geprüft.