Angreifer war polizeibekannt Schock in Lünen: 15-Jähriger ersticht Mitschüler FOTO: René Werner/IDA News FOTO: René Werner/IDA News

Ein Schüler soll einen Mitschüler an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen getötet haben. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Morgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten. dpa