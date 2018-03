später lesen Moskau Russland weist vier deutsche Diplomaten aus Teilen

Twittern







Russland hat im Streit mit dem Westen um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal zahlreiche Diplomaten aus Ländern der Europäischen Union ausgewiesen. Betroffen sind auch vier Angehörige der deutschen Botschaft in Moskau. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Das russische Außenministerium hatte zuvor zahlreiche europäische Botschafter einbestellt, darunter auch den deutschen Geschäftsträger Rüdiger von Fritsch. Am stärksten traf Russlands Antwort die USA: 60 US-Diplomaten müssen das Land verlassen. Auch das US-Generalkonsulat in St. Petersburg wird geschlossen.