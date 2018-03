später lesen Russland auf dem Weg zum Schurkenstaat FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs Teilen

Twittern







Der letzte Beweis dafür, dass Russland - ob nun offizielle Stellen oder einzelne Akteure - in den Giftanschlag auf britischem Boden verwickelt sind, wird nur schwer zu erbringen sein. Aber die Indizien scheinen erdrückend. Und der Verdächtige hat ein langes Strafregister. Seit einigen Jahren bricht Russland internationales Recht, es wird gelogen und getrickst, wenn es in die aggressive Strategie von Wladimir Putin passt. Eine Beteiligung an der Tat bestreitet man in Moskau zwar. Missbilligt wird der Mordversuch aber keineswegs. Allein das lässt schon tief blicken. Matthias Beermann