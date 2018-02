später lesen Damaskus Russischer Kampfjet in Syrien abgeschossen Teilen

Innerhalb eines Tages haben zwei der wichtigsten internationalen Akteure im Syrien-Krieg empfindliche Verluste erlitten. Mindestens sieben türkische Soldaten sind bei Kämpfen im Nordwesten des Landes am Wochenende getötet worden - das ist die höchste Zahl seit Beginn der "Operation Olivenzweig" in der Region Afrin vor zwei Wochen. In der Nachbarprovinz Idlib schossen islamistische Rebellen erstmals eine russische Maschine vom Typ Suchoi Su-25 ab. Der Pilot sei getötet worden. Bei einem russischen Vergeltungsschlag wurden nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Moskau in dem Gebiet mehr als 30 Rebellen getötet.