später lesen Düsseldorf Rückkehr zu G 9 sorgt für Raumnot in NRW-Schulen Teilen

Twittern







Die Abkehr vom Turbo-Abitur in NRW führt vielerorts zu einem erheblichen Mehrbedarf an Räumen. Wie eine Abfrage unserer Redaktion bei Städten und Gemeinden ergab, rechnet zum Beispiel Essen mit einem Bedarf an 59 zusätzlichen Klassenräumen. In Bonn sind es 63 und in Köln 150 plus 50 Fachräume. Köln braucht nach eigenen Angaben auch mindestens fünf neue Gymnasien. Düsseldorf kalkuliert mit Kosten in niedriger dreistelliger Millionenhöhe. Viele kleinere Städte hingegen geben an, sie hätten wegen rückläufiger Schülerzahlen genug Räume zur Verfügung. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat ein Gutachten zu den Kosten in Auftrag gegeben.