Risiken durch AKW Tihange größer als vermutet

Überraschend ist dabei auch, dass die Probleme beim Reaktorblock Tihange 1 aufgetreten sind. Bisher galten vor allem Tihange 2 und Doel 3 als Sicherheitsrisiko.

Dem WDR-Bericht zufolge gab es in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 14 "Precursor"-Fälle - davon mehr als die Hälfte in dem Reaktor Tihange 1. Wie es in dem Bericht hieß, ist das Bundesumweltministerium nach eigenen Angaben über die Anzahl der "Precursor"-Vorfälle in dem Reaktor informiert. Allerdings hieß es, nur der belgischen Atomaufsicht lägen alle notwendigen Unterlagen vor, um die Sicherheit bewerten zu können.

Die belgische Atomaufsichtsbehörde teilte hingegen mit, dass "Precursor"-Analysen nicht geeignet seien, Rückschlüsse auf den Sicherheitszustand einzelner Reaktoren zu ziehen.

(kib)