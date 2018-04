später lesen Berliner republik Regierungsklausuren sollen eigentlich in harmonischer Atmosphäre verlaufen. Teilen

Wenn sich neue Regierungen zu ihrer ersten Klausur zusammensetzen, ist normalerweise alles in Butter. Alle Minister haben Lust, ihre Prestige-Projekte aus dem neuen Koalitionsvertrag umzusetzen. Hinter den dicken Mauern von Schloss Meseberg, wo diese Klausuren traditionell stattfinden, sind keine Kameras und Mikrofone zugelassen. Da können dann auch die Kontrahenten in einer Regierung ganz entspannt ihre Boxhandschuhe ausziehen und sich von Mensch zu Mensch begegnen. Auf die meisten Bündnisse wirkten diese Klausuren identitätsstiftend. In dieser Wahlperiode findet die erste Klausur aber unter erschwerten Bedingungen statt: Niemand wollte eine Fortsetzung der großen Koalition, und kurz vor Start der Tagung rufen sich die Koalitionspartner gegenseitig zur Ordnung. So kritisiert SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles die Debatten-Raufbolde der Union, Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer. Derweil Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die auch ganz gut austeilen kann, sich die Ratschläge der Sozialdemokratin verbittet.