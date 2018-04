Beyer hat auch in der vergangenen Wahlperiode die deutsche USA-Politik innerhalb der Fraktion mitformuliert. Er war nach seinem Jurastudium in Kanzleien in Chicago und Los Angeles tätig und erwarb in Virginia den Master of Law. Beyer ist auch als Mitglied der Atlantik-Brücke und des Aspen-Instituts seit Jahren gut vernetzt. Seit 2009 sitzt er im Bundestag.

