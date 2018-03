Putins Atom-Irrtum

Inzwischen wird auch von der Nato wieder aufgerüstet, die USA denken sogar laut über die Entwicklung taktischer Atomwaffen nach. Trotzdem glaubt man im Kreml immer noch, sich den Westen durch Einschüchterung gefügig machen zu können - welch ein gefährlicher Irrtum. Was in fast fünf Jahrzehnten Ost-West-Konfrontation vermieden werden konnte, könnte nun wahr werden: ein Atom-Krieg in Europa.