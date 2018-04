später lesen Pragmatischer Ansatz Teilen

Es ist ein viel versprechender Ansatz. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will ermöglichen, dass Grundschuldirektoren künftig in Teilzeit arbeiten können. Ein entsprechender Pilotversuch soll schon mit Beginn des neuen Schuljahres starten. Das Problem harrt schon länger einer Lösung: Jede siebte Schulleiter-Stelle in NRW ist vakant. Gerade an den Grundschulen wollen Lehrerinnen häufig lieber teilzeit arbeiten, eine Leitungsposition kam damit bisher für sie nicht infrage. Kirsten Bialdiga