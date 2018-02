später lesen Berlin/London Oxfam-Mitarbeiter sollen Minderjährige missbraucht haben Teilen

Nach Sexskandalen in Haiti und im Tschad ist das Hilfswerk Oxfam mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Mitarbeiter sollen minderjährige Kolleginnen in Oxfam-Shops in Großbritannien sexuell belästigt haben, wie die britische Tageszeitung "Daily Mail" berichtet. Man könne die Vorwürfe zu diesem Zeitpunkt weder bestreiten noch bestätigen, sagte ein Pressesprecher von Oxfam Deutschland.