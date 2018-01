Orkantief „Friederike“ fegt übers Land: Mindestens ein Toter

Orkantief „Friederike“ ist über Deutschland gefegt und hat in weiten Teilen des Bundesgebietes den Bahnverkehr lahmgelegt. Mindestens ein Mensch starb. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichten Böen Geschwindigkeiten von bis 130 Kilometer pro Stunde.

Auf dem Brocken fegten Orkanböen sogar mit 190 km/h. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus. Auch mehrere Flughäfen strichen aus Sicherheitsgründen Flüge.

Auf einem Campingplatz am Rhein bei Emmerich wurde ein 59-Jähriger von einem Baum erschlagen. Er sei sofort tot gewesen. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Stämmen verletzt. Der Wetterdienst warnte vor entwurzelten Bäumen herabstürzenden Dachziegeln.

„Friederike“ zog der Vorhersage nach in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag sollte der Orkan bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen. Danach soll das Wetter in Deutschland wechselhaft bleiben, es wird kälter.

Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans „Friederike“ bundesweit ein. Züge, die noch unterwegs sind, sollten aber soweit möglich bis zum Ziel fahren, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Regionalverkehr wurde in einigen Bundesländern eingestellt, darunter Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen.

Die Bahn verteidigte ihre Entscheidung. „Das ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, weil die Störungen durch den Sturm doch so gravierend sind, dass wir Fernzüge schlichtweg nicht mehr durchbekommen“, sagte Bahnsprecher Achim Stauß der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Es wäre fahrlässig, die Züge irgendwo, wo man noch fahren kann, noch fahren zu lassen - und dann bleiben Hunderte Fahrgäste auf irgendeinem Bahnhof oder schlimmstenfalls auf freier Strecke hängen. Diese Situation müssen wir vermeiden, und deshalb diese harte Entscheidung, den Fernverkehr komplett in Deutschland einzustellen“, sagte Stauß.

Wer heute irgendwo strande, der bekomme auch eine Betreuung. „Der bekommt also einen Hotelgutschein oder eine Übernachtung im Zug“, sagte Stauß. „Wichtig ist, dass nichts passiert. Wir müssen unsere Reisenden und auch unser Personal schützen.“

Nachdem am Vormittag bereits Flugverbindungen zwischen Amsterdam und Berlin gestrichen wurden, sind nun auch mehrere innerdeutsche Strecken betroffen. An mehreren Flughäfen im Westen wie Köln/Bonn und Düsseldorf blieben Maschinen am Boden, so Wagner. Dadurch fehlten die Maschinen am Flughafen Berlin-Tegel für Flüge zurück in die betroffenen Städte. Je zehn Ankünfte und Abflüge seien gestrichen, weitere Ausfälle seien nicht ausgeschlossen. In Berlin erwartete der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag Sturmböen mit 65 bis 85 Kilometern pro Stunde.

Vielerorts - etwa im Oberharz, Thüringen und in Teilen von Mittelhessen - fiel der Unterricht aus. In vielen Städten in NRW wurden die Schulen am Vormittag geschlossen. In Oberfranken hat die Regierung alle Unterrichtsstunden ab 12 Uhr abgesagt, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Häufig war es Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schickten.

In Baden-Württemberg hat „Friederike“ neben heftigem Wind Schnee und Glätte gebracht. Auch im Norden fielen Dicke Schneeflocken. In der Nacht hatte es in vielen Teilen Deutschlands zahlreiche Glätteunfälle gegeben.

Auch in Deutschlands Nachbarlanden hat der heftige Sturm bereits Tote gefordert. Zwei Menschen starben in den Niederlanden wegen umstürzender Bäume. Auch in Belgien wurde eine Frau von einem Baum erschlagen.

In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Vor genau elf Jahren verwüstete der Orkan „Kyrill“ Teile Deutschlands. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde fegte „Kyrill“ am 18. und 19. Januar 2007 über Europa hinweg. 47 Menschen sterben, elf von ihnen in Deutschland. Hierzulande fallen dem Naturereignis rund 75 Millionen Bäume zum Opfer, fast die Hälfte aller Schäden verzeichnet Nordrhein-Westfalen. Der hohe Norden bleibt weitgehend verschont.

Warnlagebericht Deutscher Wetterdienst

Deutscher Wetterdienst auf Facebook

Liveticker Kachelmannwetter

Stürmisches Wetter kann einiges durcheinanderwirbeln und Schäden anrichten. Einige Begriffe:

WINDSTÄRKEN werden nach der von dem britischen Admiral Francis

BEAUFORT (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0

Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

BÖEN sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der

gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

STÜRMISCHER WIND (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit

von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe

über freiem Gelände.

Bei STURM fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75

bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit

Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem SCHWEREN, bei 103

bis 117 (Stärke 11) von einem ORKANARTIGEN STURM.

ORKANE sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde

und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

FOTO: Swen Pförtner

FOTO: Swen Pförtner

FOTO: Friso Gentsch

FOTO: Friso Gentsch

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Guido Kirchner

FOTO: Guido Kirchner

FOTO: Thomas Frey

FOTO: Thomas Frey

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Axel Vogel

FOTO: Axel Vogel

FOTO: Caroline Seidel

FOTO: Caroline Seidel

FOTO: Arnulf Stoffel

FOTO: Arnulf Stoffel

FOTO: Rolf Vennenbernd

FOTO: Rolf Vennenbernd

FOTO: Bernd Thissen

FOTO: Bernd Thissen

FOTO: Maurer

FOTO: Maurer

FOTO: Swen Pförtner

FOTO: Swen Pförtner

FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert

FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert

FOTO: Nord-West-Media TV