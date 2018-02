später lesen Berlin Nulltarif-Vorstoß des Bundes stößt auf breite Skepsis Teilen

Verkehrsverbünde und Kommunen haben den Vorstoß der Bundesregierung, mit kostenlosen Bussen und Bahnen die Luftqualität in den Städten zu verbessern, als untauglich verworfen. Sie verwiesen auf eine ungeklärte Finanzierung und verlangten einen stärkeren Ausbau des Nahverkehrs-Angebots. Der Deutsche Städtetag nannte die Überlegungen angesichts andauernder Grenzwert-Überschreitungen "etwas hilflos". In einem am Dienstag bekannt gewordenen Brief an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hatte die Bundesregierung auch einen kostenlosen Nahverkehr genannt, um die Zahl der Autos in Städten zu verringern