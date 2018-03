später lesen London Nichte: Ex-Agent Skripal wird wohl sterben Teilen

Der vergiftete Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia haben nach Angaben einer Verwandten nur eine geringe Überlebenschance. Die Prognose sei nicht gut, sagte die Nichte des 66-Jährigen, Viktoria Skripal, der BBC. Sollten die beiden überleben, sei mit bleibenden Schäden zu rechnen. Die Skripals waren am 4. März bewusstlos in der südenglischen Stadt Salisbury entdeckt worden. London macht Moskau für das Attentat verantwortlich. Die Tat hat zu einer Krise mit westlichen Staaten geführt, die Dutzende russische Diplomaten auswiesen. Politiker diskutieren über einen Boykott der Fußball-WM in Russland.