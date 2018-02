Militär und Sicherheit

Tatsächlich sprach sie es selbst an, was in München von der US-Delegation scharf kritisiert wird: Dass Deutschland immer noch zu weit von der Verpflichtung entfernt ist, zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben. Doch von der Leyen ging in die Offensive und kritisierte die US-Absicht, bei Entwicklungshilfe und UN-Unterstützung zu kürzen. Es dürfe keine Arbeitsteilung zwischen denen geben, die Krieg führen und denen, die alles wieder aufbauen. Tatsächlich wird die Sicherheitspolitik immer noch zu sehr von denen dominiert, die Konflikte mit militärischer Stärke "lösen" wollen. Die Gewinner und Verlierer in Syrien und in der Ukraine geben ihnen scheinbar Recht. Aber nur kurzfristig. Langfristige Befriedung gibt es nicht mit dem Militärischen allein. Ganz im Gegenteil.