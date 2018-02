später lesen Berlin Merkel will wieder engere Beziehung zur Türkei Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binal Yildirim angekündigt, die Beziehungen zur Türkei intensivieren zu wollen, wenn Deutschland wieder eine stabile Regierung habe. Zugleich mahnte sie, dass der Fall des Journalisten Deniz Yücel, der seit einem Jahr ohne Anklage in türkischer Haft sitzt, für Deutschland "besondere Dringlichkeit" besitze. Yildirim verwies auf die Überlastung der türkischen Gerichte in Folge des Putschversuchs von 2016. Er sagte auch, die Prozesse in der Türkei müssten beschleunigt werden. Gemeinsam betonten Merkel und Yildirim, dass die drei Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland die beiden Länder miteinander verbinden.