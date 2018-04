später lesen Berlin Merkel will Konsequenzen nach Giftgaseinsatz in Syrien Teilen

Twittern







In scharfer Form hat sich die Bundesregierung zu einem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der von Rebellen gehaltenen syrischen Stadt Duma geäußert und Konsequenzen gefordert. "Auch bei diesem Giftgaseinsatz deuten die Umstände auf die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes hin", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert: "Das Vorgehen des Regimes ist abscheulich, es ist menschenverachtend, und es verstößt gegen elementare Regeln des humanitären Völkerrechts, und das darf nicht ungesühnt bleiben", bekräftigte der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel. Am Nachmittag fügte er hinzu, dass Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dabei den neuerlichen Giftgaseinsatz in Syrien verurteilt habe.