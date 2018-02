Lehrermangel verschärft sich

Bis 2025 werden einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge etwa 35.000 Lehrkräfte an Grundschulen fehlen. Angesichts steigender Schülerzahlen durch Zuwanderung und höherer Geburtenzahlen sowie des geplanten Ausbaus der Ganztagsschulen reiche die heutige Zahl der Lehramtsstudenten nicht aus, heißt es in der Untersuchung. Aufgrund der langen Dauer der Lehrerausbildung sei auch eine Aufstockung der Ausbildungskapazitäten keine kurzfristige Lösung.

Um entstehende Lücken zu schließen, schlagen die Bildungsforscher vor, Teilzeitkräften Anreize zum Aufstocken zu bieten. Fast 40 Prozent aller Grundschullehrkräfte, davon überwiegend Frauen, arbeiten demnach in Teilzeit. Auch könnten Grundschullehrer, die kurz vor der Pensionierung stehen, wieder mehr unterrichten. Seiteneinsteiger ohne Grundschulstudium seien wichtig, hier dürfe es aber keine Qualitätseinbußen geben, mahnten die Autoren.

Auch NRW tut sich weiter schwer, seine Grundschulen ausreichend mit Lehrern zu versorgen. Deshalb gehe das Land "auch unkonventionelle Wege, um den Bedarf kurzfristig zu decken", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Im Sommer hatte sie knapp 2400 Lehrer der Sekundarstufe II angeschrieben und denjenigen eine Stelle an einer weiterführenden Schule garantiert, die bereit sind, zwei Jahre an einer Grundschule zu unterrichten. Daraus sind bisher allerdings erst 74 Arbeitsverträge entstanden. "Das ist ein Anfang, der mich aber noch nicht zufriedenstellt", räumte Gebauer ein. Zum 1. Mai beenden zwar 498 junge Leute ihr Grundschulreferendariat, es sind aber bereits zum 1. Februar 900 Stellen an Grundschulen im Land zu besetzen. Das geht aus Zahlen des Ministeriums hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Zum 1. November rechnet das Land nochmals mit 570 Junglehrern für die Primarstufe. Die Statistik zeigt, dass NRW insgesamt keineswegs zu wenige Lehrer ausbildet. Vielmehr besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Schulformen: Zum 1. Mai beenden zum Beispiel 1933 Referendare für das Lehramt der Sekundarstufe II ihren Vorbereitungsdienst; in ihrem Bereich gibt es allerdings nur 480 freie Stellen.

(epd/fvo)