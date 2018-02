später lesen Düsseldorf Land will Zuzug von Georgiern beschränken Teilen

NRW dringt auf ein Ende der Visa-Freiheit für Georgier. Diese war erst vor einem Jahr eingeführt worden. Ein Sprecher sagte, NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) habe dem amtierenden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einen entsprechenden Brief geschrieben. Darin wird nach Angaben des "Kölner Stadt-Anzeigers" auf eine steigende Zahl von Asylanträgen georgischer Staatsbürger hingewiesen, die mit "kriminellen Aktivitäten" der Antragsteller einhergingen. In dem Brief fordere Stamp den Innenminister auf, auf europäischer Ebene entsprechend tätig zu werden. Die Zahl der Asylsuchenden sei in weniger als einem Jahr bundesweit von monatlich 170 auf 743 gestiegen.