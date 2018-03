später lesen Total digital Künftig beurteilen wir Technik nicht nur nach Leistung, sondern auch nach Charakter. Teilen

Twittern







Immer wieder bin ich fasziniert, wie gut digitale Sprachassistenten in Deutschland ankommen. In einigen Familien darf Amazons Alexa, verpackt im smarten Lautsprecher Echo, oft Witze erzählen oder im Streitfall Fakten aus der Wikipedia vorlesen. Als ob die digitale Stimme zur Familie gehört. Gehen wir einmal einen Schritt weiter. Was passiert, wenn richtige Roboter in den Haushalt kommen? Das Gedankenspiel zeigt: Wir fangen jetzt schon an, Technik ganz anders zu beurteilen.