Traglufthalle steht ab Mitte Oktober

Der Badebetrieb in einer Traglufthalle über dem Freibad-Becken des Bockumer Badezentrums startet Mitte Oktober. Die Gespräche der Stadt Krefeld mit der Berliner Paranet-Deutschland GmbH sind weit gediehen. Paranet ist europaweit führend auf dem Gebiet; das Unternehmen hat 190 Traglufthallen, davon 45 Hallen über Freibädern errichtet, und überzeugt die Städte auch wirtschaftlich, zuletzt die Stadt Bonn, die Mitte September eine Traglufthalle über dem Freibad Friesdorf in Betrieb nimmt. Das Becken dort ist der Größe nach gut vergleichbar mit dem Krefelder Bad. Neben der Krefelder Halle wird es einen Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereich in Containern geben, der an die Halle anschließt. „Eine Tunnellösung ins Haupthaus, die einen rund 100 Meter langen Laubengang zum Becken erforderlich machen würde, wäre unwirtschaftlich und für die Schwimmgäste auch kaum zumutbar“, erläutert Raphael Hock von Paranet auf Anfrage. „Ob sich die Stadt Krefeld letztendlich für unsere Lösung entscheidet, bleibt abzuwarten“, sagte er auch, „wir bieten alle möglichen und denkbaren baulichen Lösungen an.“

Das Krefelder Becken misst 50 mal 21 Meter; die Paranet-Halle wird, so sich Stadt und Paranet einig werden, eine Größe von 57 mal 28 Meter haben. „Bei unserem Angebot liegt der Grünstreifen um das Becken außerhalb der Halle und bleibt unangetastet, so dass man, wenn man die Halle im Sommer abbaut, das alte Bild wieder vor Augen hat“, erläutert Hock.

Das Bonner Bad soll mit einer Raumtemperatur von 30 Grad und einer Wassertemperatur von 29 Grad betrieben werden. Das Gebläse, das Luft ins Innere pumpt, wird kaum zu hören sein. Der Geräuschpegel liegt bei 45 Dezibel - zum Vergleich: Bei 40 Dezibel liegt der Geräuschpegel von Flüstern, leiser Musik oder einer ruhigen Wohnstraße

Das technische Prinzip einer Traglufthalle ist denkbar einfach. Die Halle wird tatsächlich mit Luft gehalten, vergleichbar einem Luftballon. Für den Menschen spürbar ist das nicht. „Im Normalfall liegt der Luftdruck im Innern der Halle bei 150 Pascal; das liegt 0,0015 Bar über dem normalen Luftdruck“, erläutert Hoch. Bei Sturm oder Schneelast wird der Luftdruck auf bis zu 300 Pascal erhöht, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Der Druck wird automatisch gesteuert, Sensoren reagieren auf die Wetterverhältnisse.

Der Anblick einer solchen Halle ist vor allem abends bei Beleuchtung einigermaßen spektakulär, die Halle ist nahezu durchscheinend und erinnert an die Münchener Allianz-Arena. Die Paranet-Traglufthalle für das Krefelder Becken wäre innerhalb von einer Woche zu bauen; die Fundamentierung, das ergab ein Ortstermin in Krefeld, wäre nicht kompliziert.

Der Bau der Container ist umständlicher, weil auch für sie Fundamente und Leitungen gelegt werden müssten. Die Stadt hat aber eine Zwischenlösung im Sinn, die Hock als pfiffig, interessant und innovativ lobt. „Höchste Priorität für Krefeld hat das Ziel, den Betrieb Mitte Oktober aufnehmen zu können“, sagt er.

Was die Kosten angeht, so kann das Beispiel Bonn zumindest eine Größenordnung vermitteln. Die Bonner zahlen für ihre Halle für vier Jahre 655.000 Euro Miete; die Betriebskosten liegen bei 120.000 Euro im Jahr. In Bonn werden die Gesamtkosten für vier Jahre mit 1,2 Millionen Euro beziffert - das ist für jeden RP-Leser verdammt viel Geld, für das Budget einer Stadt aber überschaubar und gemessen am Ertrag - Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebs für Tausende Menschen - vertretbar. Die Kosten für die Container werden für Bonn mit 475.000 Euro veranschlagt.