Meyer und die Werteunion

Zu den interessantesten Fußnoten der Woche gehörte ein Ergebnis in der Umfrage der Werteunion, betreffend SPD-Oberbürgermeister Frank Meyer. Die Werteunion - bekanntlich Merkel-kritisch - hat ihre Mitglieder gefragt, ob sie Frank Meyer wählen würden, wenn es weder einen CDU- noch einen Werteunion-Kandidaten gäbe. Meyer bekam verblüffenden Zuspruch aus einem politischen Milieu, das denkbar weit weg ist vom Planeten Sozialdemokratie: Der SPD-OB ist demnach für 40 Prozent der Werteunionisten wählbar.

Frank Meyer hat sich offenbar über Lagergrenzen hinweg Respekt und Zuspruch erarbeitet. Selbstverständlich ist das nicht, denn er verfolgt ja zugleich sozialdemokratische Herzensthemen wie Integration und Flüchtlingspolitik, hält linke Stil-Gepflogenheiten wie den Gender-Sprech (Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtlerinnen und Eherenamtler etc.) mit einer zuweilen nervtötenden Konsequenz durch und hat zuletzt bei der Roze-Zaterdag-Eröffnung sogar das Grundgesetz kritisiert und gefordert, die Freiheit der sexuellen Identität explizit in Paragraf 3 zu benennen. Man darf vermuten: Diese Verbeugung vor der dem „Roze Zaterdag“ wäre einem Konservativen eher schwergefallen. Am Grundgesetz, diesem heiligen Gral der Demokratie, fummelt man nicht herum.

So ergibt sich das Bild: Der Sozialdemokrat Frank Meyer verbiegt sich nicht, und doch bringt er das Kunststück fertig, sich lagerübergreifend Respekt zu erarbeiten. An dieser Stelle wird deutlich, wie groß die Herausforderung für die Christdemokraten ist, einen OB-Kandidaten gegen Meyer zu positionieren.

Diese Konstellation stärkt möglicherweise die Stellung der Werteunion im christdemokratischen Lager. Meyers Krefelder SPD ist zurzeit so stark, dass sie nur mit einem wirklichen Gegenentwurf angreifbar wird. Diese Rolle füllt die Werteunion schon heute mit ihrer gern rotzfrech daherkommenden Tonalität lustvoll aus. Wo Meyers Rede korrekt gekämmt ist, gibt die Truppe rund um den Unternehmer Gerald Wagener gern den Wacken-Rocker: garantiert ungekämmt. Das ruppige Selbstbewusstsein der Werteunion verhält sich zu Meyers Sprachwelt wie ein Sauflied zur Internationalen. Das eine riecht nach Frikkos, Bier und Schnaps, das andere nach Arbeitskreis mit Saft und Brötchenhälften.

Zugespitzt gesagt: Meyer ist mit einer christdemokratisch eingefärbten, braven Kopie von Meyer kaum zu schlagen. Sein Gegner müsste verblüffend anders sein, ohne das CDU-Milieu zu verprellen. Beide Elemente bieten CDU und Werteunion. So wachsen die Chancen im konservativen Lager besonders dann, wenn beide sich zusammenraufen.⇥vo