Kim stellt Bedingungen für atomare Abrüstung

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Bedingungen für eine Beseitigung seiner Atomwaffen gestellt. Bei einem zunächst geheim gehaltenen Besuch in Peking, der erst am Mittwoch bestätigt wurde, tauschte sich Kim Jong Un mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den Konflikt um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm aus. Beide Führer kamen überein, nach den Spannungen im Verhältnis wieder an der traditionellen Freundschaft beider Länder anzuknüpfen und die diplomatischen Bemühungen voranzutreiben.