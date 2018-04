später lesen Tragödie in Hannover Kampfhund beißt vermutlich Mutter und Sohn tot FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Rätselhafter Leichenfund in Hannover: Die Polizei hat in Hannover eine Mutter und ihren Sohn tot in einer Wohnung entdeckt. Einem NDR-Bericht zufolge ging die Polizei davon aus, dass ein Hund für den Tod der beiden Menschen verantwortlich ist. dpa