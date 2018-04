Jüdische Zuwanderer leben trotz Arbeit in Altersarmut

Tatsächlich hatte Deutschland in den 90er Jahren unterschieden zwischen den rund zwei Millionen Spätaussiedlern und den etwa 200.000 jüdischen Migranten. Beide Gruppen kamen aus der ehemaligen Sowjetunion, beide sollten sich im Land ihrer Vorväter willkommen fühlen. Doch nur bei den Spätaussiedlern wurde ihre Berufstätigkeit in Sowjetzeiten anerkannt, die Juden wurden so gestellt, als habe ihr Berufsleben in Deutschland erst begonnen. Da viele von ihnen bereits dem 60. Lebensjahr nahe waren, konnten sie zuvor noch so gut verdient haben, sie erhielten in Deutschland keine Rente, sondern landeten in der Grundsicherung. Sie müssen sich vor jeder Reise abmelden, jeden Zusatzverdienst verrechnen lassen. Dabei handelte es sich auch um Überlebende des Holocaust und deren Nachkommen. Auch den im Alter von 40 oder früher nach Deutschland gekommenen Juden fehlen nun wichtige Beitragsjahre.

Die Initiative will eine Gleichstellung der beiden Gruppen. Zu den Unterzeichnern zählen die früheren Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth (CDU) und Wolfgang Thierse (SPD), die Schriftsteller Navid Kermani und Günter Wallraff, der rheinische Präses Manfred Rekowski und Kölns OB Henriette Reker.

(may-)