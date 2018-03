später lesen Bratislava Journalistenmord: Regierung der Slowakei tritt zurück Teilen

Die slowakische Regierung ist über die Krise nach dem Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak gestürzt. Ministerpräsident Robert Fico und sein Kabinett traten gestern zurück. Präsident Andrej Kiska bat den bisherigen Fico-Stellvertreter Peter Pellegrini, eine neue Regierung zu bilden. Kuciak hatte über Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und Personen aus dem Dunstkreis von Fico geschrieben. Er und seine Verlobte waren am 25. Februar tot in seinem Haus gefunden worden. Es folgte eine politische Krise, in der zunächst Kulturminister Marek Madaric und später Innenminister Robert Kalinak ihre Posten aufgaben.