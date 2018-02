später lesen Gott und die Welt Jetzt ist die Zeit, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Teilen

Es ist Fastenzeit - fast automatisch richtet sich unser Blick nach innen, auf uns selbst. Manche verzichten auf Alkohol oder Süßes, manche fragen sich: Was macht mich unfrei und schränkt mich ein? Bewusstes Innehalten - das kann uns guttun. Aber Fastenzeit bedeutet auch, den Blick zu weiten, auf Menschen in unserer Umgebung. Auf Dinge, die schief laufen in unserer Welt. "Arme Familien sind ärmer als gedacht." So war vor einigen Tagen zu lesen. Wissenschaftler haben im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung in Sachen Armut in Deutschland etwas genauer hingesehen. Das Ergebnis: Die Situation ist in vielen Familien schlimmer als angenommen. Es darf uns nicht gleichgültig lassen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Fastenzeit - das muss auch bedeuten, dass wir als Christen achtsam werden für die Sorgen der Mitmenschen und uns aus echter Nächstenliebe für andere einsetzen.