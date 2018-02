später lesen Berlin Jedes sechste Kind lebt im Krieg Teilen

Jedes sechste Kind lebt laut einer Studie der Hilfsorganisation Save the Children in Kriegs- und Konfliktregionen. Das seien 375 Millionen Kinder und 75 Prozent mehr als vor 20 Jahren, teilte die Organisation gestern in Berlin mit. Die Anzahl der getöteten und verletzten Kinder sei in den vergangenen zehn Jahren um 300 Prozent gestiegen. Zudem dauern die Konflikte den Angaben zufolge immer länger an, und direkte Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser nehmen zu.