Immer weniger Migranten nutzen Mittelmeer-Route

Die Zahl der in Europa ankommenden Bootsflüchtlinge ist laut den Vereinten Nationen deutlich zurückgegangen. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres hätten etwa 10.200 Menschen das Mittelmeer in Richtung Europa überquert, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es demnach 17.500 Migranten, 2016 sogar 116.000. Ein Großteil der Flüchtlinge und Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigungen erreicht Europa über das Mittelmeer.