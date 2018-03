später lesen Nach Schul-Massaker Hunderttausende zu Protesten gegen Waffengewalt erwartet FOTO: Dirk Shadd FOTO: Dirk Shadd Teilen

Mehr als einen Monat nach dem Massaker an einer Schule in Florida haben überlebende Schüler für Samstag eine Großdemonstration gegen Waffengewalt in Washington organisiert - es werden Hunderttausende Teilnehmer erwartet. dpa