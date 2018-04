später lesen Budapest Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn Teilen

Bei der Parlamentswahl in Ungarn haben gestern überraschend viele Menschen ihre Stimme abgegeben. Unklar blieb zunächst, ob die höchste Beteiligung an einer Wahl in Ungarn seit 1994 die Chancen der zersplitterten Opposition erhöht. Nach letzten Umfragen konnte die Fidesz-Partei des EU-kritischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Die Wahllokale schlossen formal um 19 Uhr. Wegen des großen Andrangs blieben am Abend in Budapest mindestens zwei Wahllokale länger geöffnet. Bei Redaktionsschluss waren noch keine Ergebnisse bekannt.