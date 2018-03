später lesen Freiburg Höchststrafe für Hussein K. wegen Mordes an Studentin Teilen

Das Landgericht Freiburg hat den afghanischen Flüchtling Hussein K. für den Sexualmord an der 19-jährigen Studentin Maria L. zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sprach den jungen Flüchtling der besonders schweren Vergewaltigung und des Mordes an der 19-Jährigen schuldig. Außerdem behielt sich das Gericht die Sicherungsverwahrung vor und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Das Verbrechen hatte den Ton in der Debatte um die deutsche Flüchtlingspolitik verschärft.