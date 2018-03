später lesen Wiesbaden Höchste Geburtenrate seit 1973 Teilen

Der Geburtenanstieg in Deutschland geht weiter - im fünften Jahr hintereinander gab es ein Plus. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete, wurden 2016 insgesamt 792.131 Kinder geboren. Das waren 54.556 Babys oder sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zuletzt seien 1996 ähnlich viele Kinder zur Welt gekommen, berichteten die Statistiker. Mit einer durchschnittlichen Geburtenziffer von 1,59 Kindern pro Frau wurde zudem der höchste Wert seit 1973 gemessen. Damit liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld.