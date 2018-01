später lesen NRW schickt die meisten Wer stimmt auf dem SPD-Parteitag ab? FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Freunde und Gegner der großen Koalition kämpfen um die Stimmen der SPD-Delegierten, die am Sonntag in Bonn abstimmen: Darf Parteichef Martin Schulz in Koalitionsverhandlungen mit der Union einsteigen oder nicht? dpa