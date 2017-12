später lesen Jahreswechsel Köln kann wieder feiern - auch an Silvester FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Twittern







„Respect!“ steht in projizierten Riesenbuchstaben auf einer Fassade neben dem Kölner Dom. Es ist das, was sich die viertgrößte Stadt Deutschlands in dieser Silvesternacht dringend wünscht. Von Christoph Driessen, dpa