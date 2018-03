Kinderbuch-Bloggerin steckt bei Abreise fest

Sie ist Bloggerin für Kinder- und Jugendbücher und Jury-Mitglied des Leipziger Lesekompasses. Leo wollte eigentlich nur den Donnerstag und Freitag auf der Messe und in Leipzig verbringen.

Doch die Züge fuhren am Samstag nicht. Der Hauptbahnhof war wegen vereister Weichen und Schneeverwehungen gesperrt. Eigentlich sollte der Intercity, in dem sie sitze, schon 06.37 Uhr losfahren, sagte Leo. Auch der ICE am Nachbargleis stehe seit Stunden unverändert. Die Bahnmitarbeiter seien sehr freundlich, es gebe regelmäßige Ansagen - doch kaum Infos, wann und wie es weitergehe. „Wenn es heißt, dass ein Zug gleich losfahren könne, stürmen viele raus und nehmen auch in Kauf, auf dem Fußboden zu sitzen, statt weiter zu warten.“

Tatsächlich fahre hin und wieder ein Zug ab, beobachtete Stefanie Leo. Viele Reisende zeigten sich in der Zwangspause hilfsbereit. „Es werden Stromkabel herumgereicht, oder auch mal ein Stück Schokolade, wenn jemand etwas braucht“, sagte Leo. Sie selbst habe ihr Tablet dabei und darauf genügend E-Books für sechs Wochen. „Ich hoffe aber, dass es schneller geht.“

Tweet von Stefanie Leo aus dem feststeckenden Zug am Leipziger Hauptbahnhof