später lesen Hintergrund Katastrophenfall und Katastrophenalarm FOTO: Markus Leitner FOTO: Markus Leitner Teilen

Twittern







Schwere Unwetter, heftige Schneefälle oder Überschwemmungen führen nicht automatisch zu einem Katastrophenfall.Bedrohen sie aber viele Menschen, natürliche Lebensgrundlagen oder umfangreiche Sachwerte so stark, dass die Kommunen extrem gefordert sind, können diese den Katastrophenfall ausrufen - so wie jetzt in mehreren Regionen Bayerns. dpa