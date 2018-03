später lesen Hintergrund Die Wahlen von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Der Bundestag kann Angela Merkel am Mittwoch erneut zur Kanzlerin küren. Nach den Wahlen in den Jahren 2005, 2009 und 2013 würde damit ihre vierte Amtszeit beginnen. Die Wahlergebnisse waren dabei immer auch ein Gradmesser für das politische Klima in der Koalition. dpa