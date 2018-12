später lesen Fragen und Antworten Die CDU vor einer historischen Wahl - wer wählt wen wie? FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern







Das gab es bei der CDU lange nicht mehr: eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Zuletzt war dies vor mehr als 47 Jahren der Fall - am 4. Oktober 1971 trat Helmut Kohl, damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, auf dem Bundesparteitag in Saarbrücken gegen Unions-Fraktionschef Rainer Barzel an. Von Andreas Hoenig und Jörg Blank, dpa