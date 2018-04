später lesen Nach Giftanschlag Giftopfer Julia Skripal geht es inzwischen besser Teilen

Erstmals hat sich die nach einem Giftanschlag schwer erkrankte Julia Skripal in Großbritannien zu Wort gemeldet. "Ich bin vor über einer Woche aufgewacht und bin glücklich, sagen zu können, dass es mir von Tag zu Tag besser geht", sagte die 33-Jährige in einer von Scotland Yard verbreiteten Mitteilung. Ihr Vater, Sergej Skripal, befindet sich nach letzten Aussagen seiner Ärzte weiter in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Das russische Fernsehen berichtete von einem Telefonat, das Viktoria Skripal mit ihrer verletzten Cousine geführt haben soll. "Es ist alles gut, alles ist heilbar, es geht allen besser, alle sind am Leben", wurde Julia Skripal zitiert.